نائب كردي:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق قانون الموازنة

نائب كردي:حكومة البارزاني لن تلتزم بإتفاق قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تجمع الأمل الكردستاني غالب محمد، الأحد، أن حكومة إقليم كردستان تماطل في الوقت من آجل عدم تسليم النفط إلى بغداد.وقال محمد في تصريح صحفي، إنه “دخلنا في الشهر الخامس واتفاق الموازنة مضى عليه حوالي شهر تقريبا، ومايزال لم يطبق فعليا، وهذا بسبب عدم نية الحكومة تسليم النفط”.وأضاف أن “اتفاق الموازنة أصبح ساريا ولايحتاج لزيارات ووفود فنية، وجميع المتعلقات موضحة في فقرات القانون، ولكن حكومة الإقليم تريد كسب الوقت لغايات انتخابية، وبهدف الإبقاء على استقطاع رواتب الموظفين، والتي تذهب لصالح أحزاب السلطة”.

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