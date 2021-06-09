نائب كردي:حكومة الكاظمي عاجزة أمام التوغل التركي

نائب كردي:حكومة الكاظمي عاجزة أمام التوغل التركي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن كتلة الأمل الكردستانية سليم همزة ، الأربعاء،  الرد الحكومي على الانتهاك التركي بالخجول، لافتا إلى أن الحكومة عاجزة امام التوغل التركي.وقال همزة في تصريح صحفي، إن “صمت حكومتي بغداد اربيل على الانتهاكات التركية خجول”، مشيرا الى أن “المواطنين الابرياء يتعرضون للقتل والتهجير نتيجة التدخل العسكري التركي السافر داخل العراق”.وأضاف همزة، أن “الحكومة مطالبة أن يكون لها رد قوي وحازم ضد تركيا وان تبتعد عن البيانات الخجولة”.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أكد في تصريح سابق، أن الجانب التركي يعتمد على منطق القوة في فرض اراداته وطموحاته التوسعية مستغلا ضعف الحكومة.

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