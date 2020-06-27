نائب كردي:حل حكومة الإقليم أصبح واجبا ومطلبا شعبيا

نائب كردي:حل حكومة الإقليم أصبح واجبا ومطلبا شعبيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن حركة المستقبل الكردستانية النيابية سركوت شمس الدين،السبت، ان حل حكومة الاقليم اصبح واجبا ومطلبا شعبيا.وقال شمس الدين في تصريح صحفي، ان “مطلب حل حكومة الاقليم اصبح طلب رئيسي ومهم في ظل فشلها وفسادها الرهيب ولم تستطع ان تكون حكومة اصلاحات تخدم مصالح شعبها”.واشار الى ان “حل البرلمان والحكومة اصبح مطلب ضروري وعاجل وإجراء انتخابات مبكرة هو الحل الامثل لتغيير الوجوه الحالية”.

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