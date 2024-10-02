نائب كردي:رواتب موظفي الإقليم سرقت من قبل حزبي بارزاني وطالباني

نائب كردي:رواتب موظفي الإقليم سرقت من قبل حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت رئيس كتلة حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، عائلتين حاكمتين بالاستيلاء على رواتب موظفي الإقليم .وقالت عبد الواحد في ديث صحفي ، ان “السيطرة العائلية الحزبية في اقليم كردستان هي احد اسباب استمرار أزمة رواتب موظفي الاقليم، مبينة أن الموظفين لم يتسلموا رواتبهم لشهر آب الماضي “. وأضافت أنه ” بالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين الا أن عائلتين في إقليم كردستان استولت على رواتب الموظفين ولم يتم صرفها “، وطالبت الحكومة الاتحادية بـ “التدخل وان يكون هناك مراقبة حقيقية في كيفية توزيع الرواتب على الموظفين في موعدها المحدد”.

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