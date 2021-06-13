نائب كردي:عدم تسليم حكومة مسرور قوائم موظفيها إلى بغداد لوجود “الفضائيين”

نائب كردي:عدم تسليم حكومة مسرور قوائم موظفيها إلى بغداد لوجود “الفضائيين”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس برلمان اقليم برلمان كردستان السابق يوسف محمد، الاحد، ان سبب عدم تسليم كردستان قوائم موظفيها لبغداد هو وجود الموظفين “الفضائيين”، مبينا انه لا يمكن لسلطة الاقليم قطع رواتب موظفيها .وقال محمد في لقاء متلفز ، ان “على السلطة في اقليم كردستان ان تسلم قوائم الموظفين للحكومة المركزية في بغداد”، مبينا ان “هنالك موظفين (فضائيين) في الاقليم”.واشار الى “وجود مشاكل كثيرة تخص ملف رواتب الموظفين بكردستان”، لافتا الى “عدم وجود اي مسوغ قانوني لاستقطاع رواتب موظفي الاقليم”.ونوه محمد بأن “الاعتماد على النفط خطأ كبير لا سيما من قبل كردستان، وبقاء المشاكل مع الحكومة الاتحادية وعدم حلها يفاقم الوضع”، داعيا الى أن “تكون هناك اتفاقات بعيدة المدى بين بغداد واربيل”.وشدد على ان “ايرادات كردستان تكفي لتوزيع رواتب الموظفين، والمشكلة بالإقليم هي عدم وجود ادارة عادلة وشفافية في التعامل”.واكد رئيس برلمان كردستان السابق، انه “ليس هناك شفافية كاملة في ملفي النفط والغاز في اقليم كردستان”. 

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