نائب كردي:منافذ الإقليم تدار من مافيات الفساد التي تسمح بدخول المخدرات

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب في برلمان كردستان، عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الثلاثاء، أن منافذ الإقليم تدار من مافيات الفساد التي تسمح بدخول المخدرات، داعيا الحكومة الاتحادية الى التحرك لضبطها.وقال أنور، في حديث متلفز ، إن “ما يجري في منافذ كردستان أمر خطير جدا، حيث يسمح بتهريب جميع المواد، وكذلك إدخال المواد الممنوعة ومنها المخدرات”.وأضاف، أن “على بغداد التدخل لحماية المنتج المحلي في الإقليم وعموم مناطق البلاد، ومنع إدخال المخدرات والمواد الممنوعة التي بدأت تغزو مدن كردستان”.