نائب كردي:ميزانية العراق أحادية المصدر واستمرار توقف تصدير النفط من الإقليم خسارة كبيرة

نائب كردي:ميزانية العراق أحادية المصدر واستمرار توقف تصدير النفط من الإقليم خسارة كبيرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستان، الاثنين، عن عائق يقف أمام استئناف تصدير النفط العراق إلى تركيا عبر ميناء جيهان.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في حديث صحفي، إن “تصدير النفط من حقول إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي موضوع مهم جداً خلال هذه المرحلة”.وتابع سليمان، أن “الموازنة تحتاج إلى كل مبلغ يدخل خزينة الدولة”، لافتاً إلى أن “ميزانية العراق تقريبا أحادية المصدر بنسبة كبيرة لغاية الآن”.وشدد النائب عن الديمقراطي بالقول: “للأسف الشديد الحكومة العراقية لم تتجاوز المشاكل والعقبات التي من شأنها البدء بتصدير النفط إلى ميناء جيهان من حقول إقليم كردستان، فقد كان هناك الكثير من المفاوضات لأشهر عديدة، ولكنها لم تتجاوز بعض الشروط التي حددتها بغداد خاصة في موضوع سعر استخراج النفط”.ونوه النائب، إلى أن “الجانب التركي مستعد للبدء في استيراد النفط عبر جيهان ولكن المسألة العالقة لغاية الآن هو الاتفاق مع شركات العاملة في إقليم كردستان على مبلغ استخراج النفط”.وأسترسل بحديثه: “العقود المبرمة مع الشركات العاملة في حقول الإقليم هي 3 أنواع من حيث النقل والاستخراج والانتاج”، معربا عن “أمله بأن يستأنف التصدير في أسرع وقت ممكن”.وبين سليمان، أن “توقف الصادرات يكبد حكومة وشعب العراق بما فيها الإقليم، خسائر فادحة كل سنة تقدر بمليارات الدولارات”.

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