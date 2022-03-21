نائب كردي: اللجان التحقيقية كشفت بعدم وجود مقار إسرائيلية في أربيل

نائب كردي: اللجان التحقيقية كشفت بعدم وجود مقار إسرائيلية في أربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكئي، اليوم الاثنين، نتائج التحقيق بوجود مقار إسرائيلية بأربيل، فيما حدد موعد الإعلان الرسمي لنتائج التحقيق.وقال  بابكئي في تصريح  صحفي، إن “كل اللجان التحقيقية التي زارت مدينة أربيل وأطلعت على حادث القصف الإيراني الأخير الذي تعرضت له المدينة لم تثبت وجود أي مقرات إسرائيلية في الإقليم”، لافتا الى إن “جميع اللجان أجرت كل التحقيقات بما فيها اللجنة البرلمانية واللجنة الحكومية برئاسة قاسم الأعرجي التي زارت أربيل يوم أمس”.وأضاف أن “تلك اللجان أطلعت على الوضع عن قرب وشخصت جميع النقاط، والمثبت بأن القصف كان استهدافا للإقليم، ولاتوجد أي مقرات إسرئيلية انطلقت منها صواريخ عدائية ضد طهران”.وأشار إلى أنه “بخصوص إعلان نتائج التحقيق قد يكون خلال الأيام المقبلة، وهذا الأمر يعود للحكومة الاتحادية، ولكن من جانبنا أبدينا تعاونا كبيرا مع جميع اللجان”.

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