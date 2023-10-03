نائب كردي سابق:تركيا منتهكة للسيادة العراقية والسوداني يستقبل مسؤوليها أية خيانة هذه؟

نائب كردي سابق:تركيا منتهكة للسيادة العراقية والسوداني يستقبل مسؤوليها أية خيانة هذه؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق غالب محمد، الثلاثاء، ان القوات التركية تواصل قصف مناطق الاقليم واراضي بعيدة عن تواجد حزب العمال الكردستاني ومن دون اي مبررات، لافتا الى انه من المعيب استمرار اللقاءات بالمسؤولين الاتراك في وقت تقوم فيه تركيا بقصف واراقة دماء العراقيين.وقال محمد  في حديث صحفي، ان “هناك العديد من علامات استفهام على صمت المسؤولين عن استمرار القصف التركي وعدم الرد على الاعتداءات المتكررة والقصف المتواصل على مناطق الاقليم”.واضاف ان “حكومتي بغداد واربيل تتحملان مسؤولية استمرار القصف التركي على مناطق الاقليم”، منتقدا “استمرار لقاءات المسؤولين العراقيين مع الاتراك في المحافل الدولية في وقت تقوم فيه الاجهزة الامنية التركية بقصف الاراضي العراقية”.وبين ان “مواقع حزب العمال الكردستاني معلومة لدى الجانب التركي وخصوصا في منطقة قنديل التي تبعد عشرات الكيلومترات عن السليمانية”.واشار محمد الى ان “القوات التركية تواصل قصف السليمانية ومناطق بعيدة عن تواجد الحزب المذكور من دون اي مبررات لهكذا اعتداءات”.

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