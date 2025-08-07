نائب كردي سابق:حزب بارزاني يهاجم حكومة السوداني في الإعلام وهو سارق ثروات الإقليم

 لغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الكردي السابق غالب محمد علي، الخميس،وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بشن حملات هجومية ممنهجة ضد الحكومة الاتحادية في بغداد، بهدف صرف الأنظار والتغطية على فشل حكومة إقليم كردستان في تأمين ودفع رواتب الموظفين والمواطنين.وقال محمد في تصريح  صحفي، أنه “كلما حان موعد استحقاق الرواتب، وتحديداً مع تأخر صرف رواتب شهري حزيران وتموز واقتراب استحقاق شهر آب، تبدأ هذه المنصات الإعلامية بالترويج بشكل مكثف بأن “العراق يُدمَّر” و”يتعرض لهجوم”، وأن “أمريكا تدخلت”، وذلك لخلق أزمة خارجية وهمية تُبعد التركيز عن الأزمة الحقيقية المتمثلة في عدم قدرة حكومة الإقليم على الإيفاء بالتزاماتها المالية”.واضاف: “إذا كنتم صادقين ولا تكذبون على شعبكم، فأنتم تصدرون يوميا 300 ألف برميل من النفط، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات غير نفطية شهرية تصل إلى 399 مليار دينار”. وأشار محمد علي إلى أن “مسؤولي الإقليم هربوا واختبأوا ولا يجرؤون على مواجهة الشعب والحديث عن الرواتب”.

