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السوداني يثمن دور الإمارات في تعزيز تعاونها مع العراق
بدعم من السوداني..الصادرات الإيرانية للعراق تجاوزت (10) مليارات دولار سنوياً
نائب كردي سابق:حكومة الإقليم مستمرة بتهريب النفط إلى تركيا بمعدل (400) ألف برميل يومياً
اليوم..أسعار صرف الدولار=150250 ديناراً
نائب يوجه سؤالاً لوزير النفط عن عدم تشغيل العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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بدعم من السوداني..الصادرات الإيرانية للعراق تجاوزت (10) مليارات دولار سنوياً
نائب:رئاسة البرلمان تمنع استجواب الفاسدين
نائب إطاري يدعو إلى زواج البنت بعمر (14) سنة وكأن العراق خلا من كل مشاكله !
نائب:ميليشيا الحشد تغتصب أراضي الدولة في النجف بقوة السلاح والفوضى
أمريكا والأمم المتحدة:لا كرامة للمواطن العراقي في غياب الدولة وإنعدام التشريعات التي تحفظ أمنه
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