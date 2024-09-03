نائب كردي سابق:حكومة الإقليم مستمرة بتهريب النفط إلى تركيا بمعدل (400) ألف برميل يومياً

نائب كردي سابق:حكومة الإقليم مستمرة بتهريب النفط إلى تركيا بمعدل (400) ألف برميل يومياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق غالب محمد ،الثلاثاء، عن تورط حكومة الاقليم بتهريب النفط العراقي بكميات كبيرة الى تركيا. وقال محمد في تصريح صحفي، ان “القوات العسكرية في الإقليم تؤمن عمليات التهريب الحاصلة برعاية العائلة الحاكمة في اربيل”، مشيراً الى ان يتم تهريب ما يقارب 400000 برميل يومياً الى تركيا عبر النقل البري”.وتابع “القوتان العسكريتان 70 و80 التابعتان للبارزاني والطالباني هما من تشرفان على عملية التهريب وتؤمنان الحماية لها”، لافتاً الى ان “تورط وزارة البيشمركة في عمليات التهريب، يعني ان جميع القوى العسكرية الحزبية وغير الحزبية متورطة بعمليات التهريب”.يذكر ان حكومة بغداد كسبت دعوى محكمة باريس بإيقاف تصدير النفط عبر الاقليم بسبب ادله دامغة حول تهريب النفط العراقي.

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