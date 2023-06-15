نائب كردي سابق:حكومة البارزاني سرقت ثلاثة أرباع إيرادات بيع النفط

نائب كردي سابق:حكومة البارزاني سرقت ثلاثة أرباع إيرادات بيع النفط
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق وعضو لجنة النفط والطاقة غالب محمد، عن تجاوز قيمة النفط المباع من إقليم كردستان 13 مليار دولار خلال العام الماضي، متهما حكومة الإقليم بالامتناع عن تسديد رواتب موظفيها.وقال محمد في حديث صحفي، ان ” كميات النفط المنتجة في اقليم كردستان منذ عام 2007 بلغت مليار 450 مليون برميل من النفط الخام”، مبينا ان “معظمها ارسلت الى الخارج وتم بيعها بمبالغ كبيرة وعلى الرغم من ذلك فان المواطن الكردي لم يصله شيء من الايرادات”.واضاف ان “حكومة الاقليم بذمتها 37 مليار دولار لصالح بغداد، وكذلك فأنها مدينة لموظفي الاقليم برواتب لمدة تتجاوز السنة، وحتى مع زيادة اسعار النفط فأن المواطن الكردي لايستفيد منها”.وبين ان “اقليم كردستان حصل عام 2022 على ايرادات نفطية تجاوزت الـ 13 مليار دولار، اما الصافي الذي دخل الى خزينة الدولة فقد بلغ 5 مليارات دولار، ورغم ذلك الا ان موظفي الاقليم لم يتسلموا رواتبهم لشهر 12 للعام الماضي”. 

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