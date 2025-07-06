نائب كردي سابق:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم

نائب كردي سابق:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو برلمان إقليم كردستان السابق والقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيركو جودت، الاحد، من تداعيات وصفها بـ”الخطيرة” في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن استئناف تصدير النفط.وقال جودت في تصريح لوسائل إعلام كردية ، إن “إذا لم تتوصل حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير النفط قبل يوم الثلاثاء المقبل، فستقوم بغداد بعدها بالسيطرة على حقول النفط”.وأضاف أن “الحكومة الاتحادية ستطلق رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر من دون الرجوع لحكومة أربيل، وذلك بدعم المجتمع الدولي”، متهمًا الأحزاب الكردية بـ”التعنت وإيصال الوضع إلى مرحلة حرجة تهدد مستقبل الإقليم”.

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