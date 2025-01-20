نائب كردي سابق:حكومة البارزاني وراء أزمة الرواتب في الإقليم

نائب كردي سابق:حكومة البارزاني وراء أزمة الرواتب في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو اللجنة المالية السابق احمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على ازمة رواتب موظفي الاقليم، فيما رأى عدم وجود امل لحلها جذريا.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “هذه القضية ستجدد شهرياً، وفي كل مرة تذهب الوفود وتجرى الاتصالات، على أمل إيجاد الحلول الوقتية”.وأضاف أن “أصل المشكلة معروف، وناتج عن عدم التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بين الحكومتين، وعدم الالتزام من قبل حكومة الاقليم بتسليم 50‎%‎ من الإيرادات الداخلية منذ اكثر من 6 أشهر، وهذا التعنت والمراوغة من قبل الأحزاب الحاكمة أدت لخلق هذه الأزمة التي انهكت المواطن الكردي”.وإشار إلى أنه “لايوجد أمل بحل جذري لأزمة الرواتب نهائيا وستبقى مرهونة بحلول مؤقتة فقط”.

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