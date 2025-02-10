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الأعرجي: حكومتنا الإطارية لا تستغني عن قوات التحالف الدولي
نائب كردي سابق: السوداني أداة طيعة بيد حزب بارزاني من أجل ولاية ثانية
ائتلاف المالكي يجدد رفضه في شمول الأبرياء من العرب السنّة في قانون العفو العام
نائب:رئيس الجمهورية الحالي لايمثل العراق
الخارجية النيابية: التعامل مع الحكومة السورية ما زال بحذر
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اليوم..مباراتين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم
أهم المباريات الأوروبية لهذا اليوم
عقيل مفتن رئيسا للأولمبية العراقية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن الاستعداد لمواجهة المنتخب الكويتي والفلسطيني
الاتحاد العراقي لكرة السرعة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره اللبناني
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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التوقيع على عقد تطوير مصفى الديوانية بكلفة (800) مليون دولار بدون ذكر أسم الشركة المنفذة!!
ترامب يأمر ..منع العراق من استيراد الكهرباء والغاز من إيران
الإطار:الرئيس السوري (أحمد الشرع) غير مشمول بقانون العفو العام
الولائي المشهداني: العراق لا قيمة له بدون إيران !!
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
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- اذاعة INN