نائب كردي سابق: حكومة البارزاني والسوداني تتحملان مسؤولية استمرار الاعتصامات في السليمانية

نائب كردي سابق: حكومة البارزاني والسوداني تتحملان مسؤولية استمرار الاعتصامات في السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق غالب محمد علي، تجاهل السلطتين في بغداد واربيل لأصوات المعتصمين والمضربين عن الطعام في السليمانية، لافتا الى ان الموظفين في الإقليم لم يحصلوا على الرواتب التي تذهب أحيانا الى جيوب العوائل الحاكمة.وقال علي في حديث صحفي، ان “الاعتصامات والاضراب عن الطعام مازال قائما في السليمانية لليوم التاسع على التوالي، حيث تدهورت صحة عدد من المضربين عن الطعام والبالغ عددهم 13”.وأضاف ان “السلطات سواء في الإقليم والاتحادية لم تعلن او تخرج بموقف او تصريح إزاء الاعتصامات القائمة، وبالتالي فأن حكومتي بغداد واربيل تتحملان مسؤولية استمرار الاعتصامات والاضرار التي لحقت بالمضربين عن الطعام”.وبين ان “هناك اكثر من 5 الاف متظاهر ومعتصم يطالبون بحقوقهم، خصوصا ان الرواتب تتأخر كثيرا في التسليم واحياناً تذهب في جيوب العوائل الحاكمة من دون ان تصل الى المستحقين”.

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