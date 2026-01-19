نائب كردي سابق: ضرورة الكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية في الإقليم لصعوبة الوضع المالي في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب السابقة سوزان منصور، الأحد، على ضرورة المكاشفة في ملف المعابر الحدودية والسعي إلى بلورة استراتيجية شاملة تتجاوز كل الأخطاء والملاحظات السلبية. وقالت منصور في حديث صحفي ،إن “العراق يمر بأزمة مالية صعبة، ربما ستكون أكثر إيلاماً بسبب انعكاسات انخفاض أسعار النفط على خزينته العامة”.وأضافت أن “ضرورة المكاشفة في ملف المعابر الحدودية تتطلب بلورة استراتيجية شاملة لتصويب العمل فيها، وزيادة الإيرادات بما ينعكس إيجاباً على المالية العامة للبلاد”.وأشارت إلى أنه “خلال الدورة الخامسة قدمنا الكثير من الملاحظات حول عمل المعابر الحدودية وآلية التعامل مع هذا الملف الحساس”، مؤكدة أن “الإيرادات من المعابر الحدودية يمكن أن ترتفع إذا ما تم اعتماد استراتيجية واضحة لإدارتها وفق مبدأ الشفافية”.

