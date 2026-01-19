آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الاتحاد الإسلامي الكردستاني: لن نشارك في حكومة الإقليم الجديدة
السوداني يوجه بتقليص النفقات الحكومية
كتلة العصائب ترفض قرار الحكومة المتعلق بالضرائب والحقوق الوظيفية والعلاوات والترفيعات
حزب طالباني: التحالف مع الجيل الجديد وبعض الأحزاب الكردية أنهى تفرد حزب بارزاني
نائب كردي سابق: ضرورة الكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية في الإقليم لصعوبة الوضع المالي في العراق
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
السوداني يوجه بتقليص النفقات الحكومية
مستشار حكومي: الرسوم المفروضة لم تمس المواد الغذائية أو الأدوية
من أجل إيران,,أسعار صرف الدولار وصلت اليوم إلى 148000 ديناراً
تعاون استثماري وبيئي وزراعي وثقافي بين الموصل وبلدية تركية
وزارة المالية تدعو إلى شد الأحزمة على البطون من أجل استمرار رواتب رفحاء والرواتب المزدوجة وإبقاء جيوب السحت الحرام الإطارية
-
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
سافايا: استقرار العراق بنهاية الميليشيات الحشدوية
العراق يعلن إخلاء القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد نصراً لإيران ومشروع المقاومة
مصادر: الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد لسحب البساط من ميليشيا الحشد لحل نفسها
عراقجي: العراق الخط الدفاعي الأول لإيران
مصدر إيراني: العراق يقاتل سياسياً من أجل حماية إيران وفؤاد حسين سيزور طهران يوم غد
-
- اذاعة INN