نائب كردي سابق يدعو إلى اعتماد التوازن في التعيينات في المحافظة

نائب كردي سابق يدعو إلى اعتماد التوازن في التعيينات في المحافظة
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 كركوك/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب السابق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه،  اليوم السبت، إلى اعتماد التوازن في التعيينات بمحافظة كركوك.وقال طه في حديث صحفي، إنه “وجهنا رسائل مستمرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزراء الداخلية والجهات الأخرى بضرورة اعتماد التوازن في تعيينات الداخلية والتربية والدوائر الأخرى”.وأضاف أنه “يجب اعتماد الحصص على حسب التعداد ونسبة تمثيل كل مكون وتمثيل المناطق، لآن هناك جهات تحاول استغلال تلك التعيينات لأغراض سياسية وانتخابية، ولهذا نطالب بالتوازن وخاصة للمكون الكردي الذي يمثل الأغلبية السكانية في المحافظة”. وتشهد محافظة كركوك خلافات على صعيد القوميات الكردية والعربية والتركمانية، حيث يدعي كل مكون بعدم حصوله على حصته من التعيينات او المناصب الادارية في المحافظة.

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