نائب كردي سابق يدعو بغداد وأربيل إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم

نائب كردي سابق يدعو بغداد وأربيل إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة مسلم عبد الله، الاربعاء، أن قضية توطين رواتب الموظفين في الإقليم تحتاج إلى وقت، مطالبا بإرسال مبلغ 618 مليار دينار للاقليم لحين اكمال إجراءات التوطين.وقال عبد الله في حديث  صحفي: إن “على الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تحديدا إرسال مبلغ 618 مليار دينار، لحين إكمال إجراءات توطين الرواتب”.وأضاف أن “تصريحات رئيس المحكمة الاتحادية اليوم بشأن إلزامية القرارات على جميع السلطات، فإن على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل وبحذافيره دون تأخير”.وأشار إلى أن “رواتب الموظفين لشهر شباط تأخرت، وبالتالي يجب على وزارة المالية بإرسال مبلغ 618 مليار دينار بشكل مستعجل ومؤقت لحين إكمال إجراءات التوطين”.ويأتي هذا المطلب بالتزامن مع إصدار المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان على المصارف الاتحادية، وفصل مستحقات الموظفين عن اي مشاكل مالية بين الطرفين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *