نائب كردي سابق:80% من الشعب الكردي يرفض المشاركة في انتخابات الإقليم

نائب كردي سابق:80% من الشعب الكردي يرفض المشاركة في انتخابات الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب الكردي السابق غالب محمد، الاثنين، تراجع نفوذ الاحزاب الحاكمة وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إجراء الانتخابات الخاصة لبرلمان الاقليم في شهر اكتوبر المقبل، لافتا الى ان تراجع النفوذ مرهون بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات.وقال محمد في حديث صحفي، ان “الجزء الاكبر من مواطني كردستان لم يتوجهوا الى مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الماضية، ولكن اليوم الوضع مختلف تماماً”.واضاف ان “الناخبين في الاقليم وفي حال توجهوا بنسبة كبيرة الى مراكز الاقتراع من اجل الادلاء باصواتهم، فأن مقاعد الاحزاب الحاكمة كالديمقراطي والاتحاد الوطني ستكون قليلة مقارنة بالسنوات الماضية”.وبين ان “المعطيات الحالية تفيد بأن نفوذ الحزب الديمقراطي لن يكون كسابقه بعد اجراء الانتخابات في اكتوبر المقبل، خصوصا ان 80 بالمئة من مواطني الاقليم لايحبون الاحزاب الحاكمة، ويقفون الى جانب المعارضة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *