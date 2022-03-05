نائب كردي للتيار الصدري وتحالف السيادة:حكومة البارزاني ستجعلكم ” أضحوكة ” أمام الشعب

نائب كردي للتيار الصدري وتحالف السيادة:حكومة البارزاني ستجعلكم ” أضحوكة ” أمام الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو مجلس النواب السابق سركوت شمس الدين  ،السبت،من خطورة عدم اعتراف حكومة اقليم كردستان بشكل عام والحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل خاص بقرارات المحكمة الاتحادية، داعيا الكتلتين الصدرية والسيادة الى مراجعة تحالفهما معه.وقال شمس الدين في بيان ، ان “رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني سبق له وان صرح علناً بأنه لايعترف بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم نفط الاقليم المنتج الى الحكومة الاتحادية”.وأضاف، أن “مثل هذه الشخصيات يمكن ان تطيح مستقبلاً بالدستور وبالقوانين التي تصدرها الحكومة الاتحادية وهذا يضيف خطورة اخرى الى مستقبل البلد”.وبين شمس الدين، أن “الكتلتين الصدرية والسيادة يجب ان يوضحان موقفهما من تلك التصريحات،واعادة النظر بتحالفهما مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كونه يجازف بالتاريخ السياسي للكتل الثلاثة والذي قد ينتهي بمثل تلك التصريحات الغير مدروسة”. 

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