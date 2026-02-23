نائب كردي يتهم الأحزاب الكردية المتنفذة بتعطيل برلمان الإقليم

نائب كردي يتهم الأحزاب الكردية المتنفذة بتعطيل برلمان الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة سروة عبد الواحد، الاثنين، الأحزاب الكردية الحاكمة في إقليم كردستان بالوقوف وراء عرقلة وتعطيل عمل برلمان الإقليم لأكثر من عام، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل تجاوزاً خطيراً على الدستور العراقي والقوانين النافذة.وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي، إن “الأحزاب المهيمنة في الإقليم مارست سياسة التعطيل المتعمد للمؤسسة التشريعية والرقابية، مما أدى إلى غياب الدور الرقابي على أداء السلطة التنفيذية وصرف الأموال والقرارات المصيرية”، مشيرة إلى أن “هذا التعطيل ليس مجرد خلل فني بل هو قرار سياسي يهدف لترسيخ التفرد بالسلطة”.وأضافت أن “استمرار شلل البرلمان في الإقليم طوال هذه المدة يضرب أسس الديمقراطية ويمثل مخالفة دستورية صريحة لا يمكن السكوت عنها”، مبينة أن “المواطن في الإقليم هو المتضرر الأكبر من غياب التشريعات التي تضمن حقوقه وتحاسب المقصرين في الإدارة”.وشددت عبد الواحد على “ضرورة إنهاء هذا الوضع الشاذ والعودة إلى الأطر الدستورية”، لافتة إلى أن “الشرعية لا تتحقق عبر تغييب المؤسسات الرقابية، بل من خلال تفعيلها لضمان الشفافية وحماية المال العام من هيمنة الأحزاب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *