نائب كردي يحذر من محاولات حزب بارزاني بالحصول على أصوات انتخابية بالتزوير

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وزارة الهجرة:صرف منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة
وزير النفط:(5) مليارات دولار سنوياً كلفة الإنتاج الكهربائي من النفط
مفوضية الانتخابات:استكمال جميع الاجراءات والاستعدادات لإجراء التصويت الخاص
مزاعم الإرهابي مؤنس:رئيس الحكومة المقبلة من حشدنا الولائي!!
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بعض الفقرات في موازنة 2021
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- عربية ودولية
نواب أمريكيون يطالبون حكومتهم بطرد الدبلوماسين الروس من بلادهم
روسيا تدعو الولايات المتحدة لإستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي
أمريكا تعلن عن استعدادها للقاء الرئيس الكوري الشمالي دون شروط مسبقة
محادثات بين الكوريتين قبل نهاية العام الحالي لإنهاء حالة الحرب بينهما
غداً..كيشيدا رئيس الوزراء الياباني الجديد
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وزير النفط:(5) مليارات دولار سنوياً كلفة الإنتاج الكهربائي من النفط
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بعض الفقرات في موازنة 2021
العراق يوقع عقد مع شركة “اسكاتك” النرويجية لإنشاء محطة كهروشمسية بطاقة ٥٢٥ ميكا واط
العراق والإمارات يوقعان لبناء (5) محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة
أوبك:4.193 مليون برميل يومياً حصة الإنتاج العراقي من النفط خلال الشهر المقبل
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- تحقيقات
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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