نائب كردي يحذر من محاولات حزب بارزاني بالحصول على أصوات انتخابية بالتزوير

نائب كردي يحذر من محاولات حزب بارزاني بالحصول على أصوات انتخابية بالتزوير
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت اطرف سياسية، الخميس، من محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على اصوات الناخبين بطرق غير مشروعة من خلال تزوير نتائج الاقتراع او التصويت المتكرر بعض بعض المناطق داخل وخارج الاقليم.وقال عضو كتلة المستقبل سركوت شمس الدين في تصريح صحفي ، ان “الحزب الديمقراطي قد يستخدم اساليب غير مشروعة بالحصول على اصوات الناخبين عن طريق التصويت لاكثر من مرة، خصوصا في حال وجد ان نسبة المشاركة بالاقتراع قليلة”.من جهة اخرى، بين النائب السابق جاسم البياتي في تصريح ، ان “كركوك والمناطق المختلف عليها تعيش حالة من الصراع بسبب المحاولات التي يقوم بها الاقليم من اجل التدخل وفرض السيطرة على بعض المناطق في الفترة التي تسبق الانتخابات”.الى ذلك، لفت المحلل السياسي كامل البياتي في تصريح ، الى ان “سلطات الاقليم دفعت بعناصرها وخصوصا البيشمركة من اجل السيطرة على بعض المناطق واستغلال اصوات ناخبيها من خلال الضغط عليهم والحصول على اصواتهم، وكذلك استغلال مخيمات النزوح لصالح مرشحي حزب بارزاني”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *