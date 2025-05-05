نائب: كرسي السوداني وراء تعطيل الجلسات البرلمانية

نائب: كرسي السوداني وراء تعطيل الجلسات البرلمانية
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد، اليوم الاثنين، ان الحكومة العراقية وراء عملية تعطيل عقد جلسات مجلس النواب، فيما كشف أسباب ذلك.وقال الفهد، في حديث صحفي، إن “هناك قراراً حكومياً خفياً يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، وهذا التعطيل من اجل عدم احراج الحكومة، حتى لا يمرر قانون الحشد الشعبي، وحتى لا يسبب إحراجا مع أمريكا والوضع العام، كذلك موضوع سلم الرواتب، فالحكومة لا تريد السلم الجديد كونها لا تملك الأموال الكافية”.وأضاف أن “هناك إرادة لمنع تعديل قانون الانتخابات، وهذا له أولوية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولهذا تعطيل جلسات مجلس النواب هو بقرار حكومي مخفي من اجل إبقاء الوضع على ما هو عليه لحين موعد الانتخابات التشريعية المقبلة”.

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