نائب: لا أمن ولاسيادة في ظل حكومة السوداني
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب الإطاري عارف الحمامي،الاثنين، الوجود التركي في محافظات شمال العراق بأنه “احتلال”، فيما أثار علامات استفهام حول غياب دور وزارة الخارجية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “تركيا تمتلك عدداً ليس قليلاً من القواعد ونقاط الارتكاز في محافظات إقليم كردستان ضمن قاطع شمال العراق، وهذه القواعد موجودة بعمق الأراضي العراقية لمسافات تصل إلى أكثر من 100 كم، ما يجعل وجودها غير شرعي وغير قانوني ويصنف كاحتلال وفقاً للمبدأ القانوني”.وأضاف، أن “دور وزارة الخارجية العراقية يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ لم يكن لها دور حقيقي في بيان خطورة هذا الوجود العسكري أو السعي عبر القنوات الدبلوماسية لكشفه للرأي العام الدولي”، متسائلاً عن “دور الحكومة في حماية الأمن الوطني والدعوة إلى إخراج تلك القوات، خاصة وأن وجودها غير قانوني ولا مشروع، ولا يوجد أي مسوغ يتيح لها التوغل لعشرات الكيلومترات في عمق الجغرافيا العراقية”.

