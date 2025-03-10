نائب: لا توجد حسابات ختامية للحكومات السابقة والحالية

نائب: لا توجد حسابات ختامية للحكومات السابقة والحالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب العراقي محمد عنوز، اليوم الاثنين، تأخر إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات، مبينا ان هذا التأخير يؤثر سلبا على انجاز المشاريع. وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن” الحكومة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية والنصوص الدستورية الواردة في الموازنة “.وأضاف ان ” هناك تعكز على صرف الرواتب ١ / ١٢ بدلا من تقديم جداول الموازنة في موعدها المحدد”، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تقدم الحسابات الختامية بالشكل الصحيح”.ولفت الى ان ” عدم اطلاق التخصيصات المالية في الموازنة للمحافظات وخصوصا الوسط والجنوب يعود لسبب عدم الالتزام بقانون الإدارة المالية”. 

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