نائب: لا توجد مسارات واضحة لحسم منصب رئيس البرلمان

نائب: لا توجد مسارات واضحة لحسم منصب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر السلامي، اليوم الأحد (18 آب 2024)،إن “سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي سواء في السياسة او غيرها”، لافتا الى أن “كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول ان يكون القرار حصري لديها وليس تحت قبة مجلس النواب هي من تؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب بالوقت الحالي”.وأضاف في حديث صحفي، إنه “لو ترك الامر لأعضاء مجلس النواب لحسم منصب رئاسة مجلس النواب من الجولة الاولى”، مستدركا بالقول “لكن كثرة التدخلات السياسية هي من تؤخر حسم المنصب منذ اشهر”. وأشار الى أنه “حتى الان ليس هناك مسارات واضحة لحسم منصب رئاسة مجلس النواب في ظل تدخلات ومحاولة فرض شخصية مرضية للزعامات السياسية وليس لأعضاء مجلس النواب”، مؤكدا أن “ترك الامر للفضاء الوطني هو الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية”.

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