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نائب إطاري: انعدام الدور الرقابي في البرلمان الحالي
نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
نائب: لن نصوت على أي قانون دون اعتماد التصويت الإلكتروني
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اليوم .. أسعار صرف الدولار= 151500 ديناراً
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نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اليوم .. أسعار صرف الدولار= 151500 ديناراً
السوداني: صرفت(12) تريليون ديناراً على الخدمات خلال 2024
السوداني لترامب:الرجاء الموافقة على استمرار توريد الغاز الإيراني !!
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عقيل مفتن رئيسا للأولمبية العراقية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن الاستعداد لمواجهة المنتخب الكويتي والفلسطيني
الاتحاد العراقي لكرة السرعة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره اللبناني
وصول المدرب الكرواتي( كوران بيركوفيتج) إلى بغداد لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد
اليوم..اربع مباريات في منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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التوقيع على عقد تطوير مصفى الديوانية بكلفة (800) مليون دولار بدون ذكر أسم الشركة المنفذة!!
ترامب يأمر ..منع العراق من استيراد الكهرباء والغاز من إيران
الإطار:الرئيس السوري (أحمد الشرع) غير مشمول بقانون العفو العام
الولائي المشهداني: العراق لا قيمة له بدون إيران !!
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
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