نائب: مبادرة النواب المستقلين ما زالت في حيز المشاورات

نائب: مبادرة النواب المستقلين ما زالت في حيز المشاورات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة الصابئة المندائية أسامة البدري، الاثنين، إن المبادرة التي أطلقها المستقلون ما زالت في حيز التفاهمات والمشاورات، وإن الفريق التفاوضي يستعد لترتيب مواعيد اللقاءات مع الكتل السياسية من حيث الأولويات.وأوضح البدري، أن “الفريق التفاوضي يدرس الجوانب السياسية لكل مخرجات اجتماعات الكتل السياسية وتوجهاتها ورغباتها في تحقيق تشكيل الحكومة وفق نسق هي تجده مناسباً وفق مخططاتها ومنطلقاتها وأفكارها”.وأضاف البدري في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، أن “الفريق التفاوضي وضع أجندة لكل كتلة سياسية للتفاوض معها وتقريب وجهات النظر ودراسة المبادرة وإمكانية الوصول إلى حلول تنهي أزمة الانسداد السياسي”.ورجح البدري أن “تتوصل الأحزاب الكردية إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة”، مبيناً أنها “بداية لانتهاء الأزمة، ثم المضي بمهمة تشكيل الحكومة”.

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