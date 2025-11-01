نائب مستغرب من “سكوت” السوداني عن احتلال تركيا للعراق وحربها المائي ضد البلاد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا  القيادي في منظمة بدر النائب ، معين الكاظمي، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية إلى اعتماد الورقة الاقتصادية كوسيلة ضغط على الجانب التركي للرد على الانتهاكات المتكررة التي تطال الأراضي العراقية إضافة إلى ملف المياه.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “الانتهاكات العسكرية التركية المتكررة داخل الأراضي العراقية إلى جانب تقليص حصة العراق المائية تستوجب موقفا حازما من الحكومة الاتحادية ، مشيرا إلى أن الورقة الاقتصادية تمثل وسيلة فعالة للرد خصوصا في ظل العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين”.وأضاف أن “العراق يمتلك أدوات اقتصادية يمكن توظيفها للضغط على تركيا منها التبادل التجاري وحركة الشركات والتعاملات المالية ،مؤكدا أن السكوت عن هذه التجاوزات يضعف السيادة الوطنية ويضر بمصالح المواطنين، لا سيما في المناطق الحدودية”.يذكر أن تركيا تواصل تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وسط مطالبات نيابية وشعبية بوضع حد لهذه الانتهاكات وتعزيز الموقف الدبلوماسي والاقتصادي تجاه أنقرة.

