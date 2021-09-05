نائب: مطالبات سياسية واجتماعية بإصدار عفو عام عن السجناء العراقيين

نائب: مطالبات سياسية واجتماعية بإصدار عفو عام عن السجناء العراقيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب علي مؤنس، اليوم السبت، عن وجود مطالبات واسعة من قبل كتل سياسية ومنظمات مجتمع مدني بإصدار عفو عام عن السجناء في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “عدد السجناء في العراق يصل إلى ما يقارب 89 الف سجين وهو عدد كبير جداً “، مشيراً إلى أن “العفو العام سيساهم في تقليل هذه الأعداد داخل السجون”.وأضاف، ان “أعداداً كبيرة من السجناء متهمون بقضايا إرهابية وجنائية لذلك توجد مخاوف من شمول هؤلاء بالعفو وهذا الأمر لا يمكن النقاش فيه، حيث من الممكن اصدار العفو لفئات معينة من اصحاب الدعاوى البسيطة وفق دراسة وتدقيق لجميع الحالات”.وتابع النائب، أن “هنالك مطالبات واسعة من كتل سياسية ومنظمات المجتمع المدني لغرض إصدار عفو عام عن السجناء في العراق”، مؤكداً “وجود تأييد في البرلمان لإصدار هذا العفو ولكن دون شمول الإرهابيين والمجرمين”.

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