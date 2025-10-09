نائب: موازنات السوداني الثلاثية من أفشل الموازنات في تاريخ العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب باسم الغريباوي، اليوم الخميس، الموازنة الثلاثية التي قدمها رئيس الوزراء محمد السوداني بأنها من افشل مشاريع الموازنات في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تتحمل مسؤولية إخفاقاتها في معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية.وقال الغريباوي في تصريح صحفي، إن “الموازنة الثلاثية لم تعالج المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشارع العراقي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الخدمي، لافتا إلى أن الحكومة أهدرت فرصة حقيقية لإجراء إصلاحات جوهرية من خلال هذه الموازنة الضخمة”.وأضاف أن “أموالا طائلة رصدت ضمن بنود الموازنة لكن نتائجها لم تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين بل زادت من نسب البطالة والفقر في عدد من المحافظات ، مشددا على أن الفشل الواضح في تنفيذ فقرات الموازنة يقع على عاتق حكومة السوداني التي لم تلتزم بتعهداتها”.

