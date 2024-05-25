نائب: موازنة 2024 سيتأخر إقرارها بسبب خلافات المصالح الحزبية

نائب: موازنة 2024 سيتأخر إقرارها بسبب خلافات المصالح الحزبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب كاظم الفياض،السبت، تأخر إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، بسبب الخلافات السياسية.وقال الفياض،في حديث صحفي، “بكل تأكيد موازنة 2024 لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على الموازنة رغم أنها وصلت متأخرة جداً من قبل الحكومة الى مجلس النواب”.وبين ان “الخلافات على الموازنة خلاف وصراع مصالح، وليس من اجل الشعب أو التخصيصات المالية لصالح العراقيين والمشاريع وغيرها من المصالح الوطنية”.وأضاف الفياض ان “القوى المتنفذة تعودت على هكذا خلافات من أجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان”.يشار الى ان مجلس النواب تسلم الأربعاء الماضي جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 من الحكومة التي أقرتها الأحد الماضي، وشرعت اللجنة المالية النيابية، بمناقشة الجداول.يذكر ان العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ بعد 17 يوماً وتحديداً في 9 حزيران المقبل وتثار تساؤلات عما اذا كان تمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة البرلمان لشهر واحد بدلاً من شهرين سيذهب دون جدوى جراء الخلافات السياسية على الموازنة.

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