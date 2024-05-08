نائب ميليشياوي:النواب السنّة أدوات لعامل خارجي

نائب ميليشياوي:النواب السنّة أدوات لعامل خارجي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الميليشياوي عن كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب علي تركي، ان القوى السياسية السنية اعتادت ان يقودها فاعل خارجي.وقال تركي، في حوار متلفز ، انه “خلال الدورات الانتخابية الخمسة الاخيرة لاحظنا ان القوى السياسية السنية داخل البرلمان وفي جميع مفاصل الدولة لا تستطيع ان تدير امورها الا بوجود فاعل خارجي يقودها”.واضاف ان “فترة من الزمن كان الفاعل الخارجي للسنة هي دولة الامارات العربية المتحدة، وفي الوقت الحالي هناك حراك ليقود السنة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا ان هذه النظرية جاءت بعد سماع شهادات من مشعان الجبوري، وغيره من السياسين”.واشار الى ان “القوى السياسية السنية وصلت الى مرحلة بيع موقفها تجاه اهلها وجمهورها مقابل الاموال، لافتا الى ان القوى السياسية السنية لا تستطيع ان تجتمع مع بعض الا بوجود عامل خارجي يجمعهم، قد تكون السعودية او الامارات او اردوغان”.

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