نائب ميليشياوي يدعو إلى تفعيل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل متناسيا أن زعماء الإطار لهم علاقات معها!!

نائب ميليشياوي يدعو إلى تفعيل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل متناسيا أن زعماء الإطار لهم علاقات معها!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن ميليشيا كتائب سيد الشهداء فالح الخزعلي، اليوم الاثنين، إلى تفعيل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبراً أنه أصبح “واجب التنفيذ”.وقال الخزعلي إن “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ أصبح واجب التنفيذ والتطبيق بعد ضربات محور المقاومة للصهاينة الذين قاموا بذبح الآلاف اغلبهم من النساء والأطفال ويمارسوا الحصار والتدمير لأهلنا في فلسطين وغزة خاصة”.ورأى الخزعلي أن “ردود الأفعال للمتصهينين لا تلجمها إلا لغة وحزم القانون”.يذكر ان جميع زعماء الإطار والميليشيات لديهم علاقات سرية مع مؤسسات صهيونية.

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