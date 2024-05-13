نائب ميليشياوي يرفع دعوى قضائية ضد النائب السابق حيد الملا

نائب ميليشياوي يرفع دعوى قضائية ضد النائب السابق حيد الملا
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- النائب الميليشياوي المدعو علي تركي يرفع دعوى قضائية ضد النائب السابق حيدر الملا ردا على رفع الأخير دعوى قضائية ضد الأول لسبه الصحابة الكرام والطعن بزوجات النبي “ص”.وكما في الوثيقة أدناه…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *