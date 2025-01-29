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الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
نائب: هناك مسؤولين في وزارة الكهرباء ضد مشروع الطاقة الشمسية
السفير البريطاني يدعو حكومة السوداني إلى استقلال الطاقة في العراق
ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
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نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
نائب: هناك مسؤولين في وزارة الكهرباء ضد مشروع الطاقة الشمسية
السفير البريطاني يدعو حكومة السوداني إلى استقلال الطاقة في العراق
تركيا: قيمة صادراتنا للعراق سترتفع إلى (30) مليار دولار خلال العام الحالي
اليوم..أسعار صرف الدولار= 151,000 ديناراً
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
تركيا:صحيح قواتنا لن تنسحب من العراق وتخفيض المياه مستمر من قبلنا لكن حكومة السوداني منحت لنا فرص استثمارية كبيرة!
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
الحشد الشعبي:سنقاتل أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما حتى تحقيق أهداف مشروع المقاومة
الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
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