نائب: وزير الخارجية يمثل حكومة البارزاني فقط

نائب: وزير الخارجية يمثل حكومة البارزاني فقط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري مختار الموسوي، اليوم الاثنين، أن حكومة الإقليم تجمع الإرهابيين، مبينا أن تصريحات وزير الخارجية لا تمثل العراق. وقال الموسوي، في تصريح  صحفي، ان ” تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن استرداد الإرهابيين العراقيين من سوريا لا تصب في مصلحة العراق وتعطي انطباعًا بأن البلاد مصدر للإرهاب”.وأضاف أن ” الإرهاب موجود في إقليم كردستان، حيث تقوم حكومة الإقليم بجمعهم والتستر عليهم”، مشددًا على أن ” تصريحات وزير الخارجية تعبر عن موقف الإقليم فقط، وليس عن العراق ككل”.وبين أن ” المحافظات الجنوبية هي الجهة الوحيدة التي قدمت التضحيات”، معتبرًا أن ” مثل هذه التصريحات تعكس عدم احترام لإرادة شعب الوسط والجنوب”.

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