نائب ولائي:الإطار يرفض التدخل الأمريكي في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري  حسن فدعم، الخميس، ان الاطار التنسيقي سيقول كلمة الفصل بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة على الرغم من وجهات النظر التي تطرحها السفارة الامريكية في هذا الموضوع.وقال فدعم في حديث صحفي، ان “القرار في مسألة اختيار الشخصية التي ستتسنم منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة سيكون منوطا بالاطار التنسيقي من دون اي تدخلات خارجية او ضغوط من اجل اختيار الشخصية التي ستتولى هذه المهمة”.واضاف ان “الاطار امام مهمة اختيار شخصية لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، على ان يتم الاختيار وفق مواصفات معينة، بحيث ان الشخصية القادمة يجب ان تراعي التوازنات السياسية والاقليمية والدولية”.وبين ان “السفارة الامريكية داخل العراق لديها وجهات نظرها، ولكن في مسألة اختيار الشخصية للمنصب المذكور فأن الاطار التنسيقي هو من سيحسم هذا الامر ويختار الشخصية الاصلح للمنصب”.

