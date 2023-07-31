نائب ولائي:توسطنا عند الإمام المهدي بالضغط على خامئني لإطلاق المياه تجاه العراق

نائب ولائي:توسطنا عند الإمام المهدي بالضغط على خامئني لإطلاق المياه تجاه العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الاثنين، قطاع الدواجن في العراق بأنه “المصيبة الأكبر” بسبب الإهمال، مبينة أن قيمة مشاريع الدواجن تتجاوز العشرة مليارات دولار وتستقطب نحو 700 ألف عامل، فيما أعلنت عن إطلاقات مائية من الجانب الإيراني.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، إن “ملف الدواجن يعد المصيبة الاكبر التي يجب الوقوف عندها، ونطالب رئيس الوزراء بتحمل مسوولياته المباشرة شخصياً ازاء هذا القطاع الذي يتعرض لانهيار سيؤدي لخروج اكثر من 700 الف عامل عن الخدمة وأضرار بمشاريع قيمتها اكثر من 10 مليارات دولار، كما انه يهدد إلامن الغذائي”.واشار الى ان “ضرورة معالجة ملف التهريب ودخول منتوج البيض المستورد عبر المنافذ الحدودية كافة، دون الالتزام بدعم المنتج المحلي الوطني الذي تضرر كثيرا”.وفي ملف المياه، اكد الخزعلي “اللجنة تابعت ملفات مهمة عديدة منها ملف المياه الذي يعد عصب الحياة لدعم قطاع الزراعة والموارد المائية وانعكاساتها على الامن الغذائي”.واضاف “لدينا  اجتماعات مع الإمام المهدي للتوسط عند خامئني باطلاق  مياه الروافد والانهار التي تصب في العراق والتي قطعتها إيران عن العراق لتدمير شيعة علي.وتابع “كذلك ما يزال التواصل مستمراً مع الجانب التركي ونأمل من الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها للوصول الى اتفاق ملزم مع تركيا لتأمين حصة مائية عادلة للعراق”.

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