نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني

نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الولائي مصطفى الكرعاوي ، اليوم السبت ، الكتل السياسية بالإسراع في التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي ميليشيا الحشد الشعبي لعدم زعل الإمام الغائب .وقال الكرعاوي في تصريح صحفي ،ان” الحشد الشعبي هو صمام لحماية المذهب ومشروع الإمام خامئني وعدم زعل الإمام الغائب  .وأضاف ان ” إقرار قانون الحشد الشعبي يعد خطوة ضرورية لضمان استمرارية مشروع الإمام خميني” .

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