نائب يتساءل ..لماذا حكومة السوداني “ساكتة”عن الانتهاك التركي لسيادة العراق؟

نائب يتساءل ..لماذا حكومة السوداني “ساكتة”عن الانتهاك التركي لسيادة العراق؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب محما خليل، اليوم الاثنين، الحكومة لتبيان المسوغ القانوني الذي تتذرع به تركيا لانتهاك سيادة البلاد. وقال خليل في حديث صحفي، ان “الحكومة العراقية ملزمة بالحفاظ على سيادة البلاد بموجب المادة ١٠٩ من الدستور العراقي “. وأضاف أن ” تركيا تتذرع بوجود اتفاقية موقعة في ثمانينيات القرن الماضي مع الجانب العراقي ، لافتا إلى أن “من واجب الحكومة عدم السماح لأي دولة بانتهاك سيادة العراق”.ودعا الحكومة الى وضع حد لتركيا او اخضاع الاتفاقيات المبرمة مع أنقرة للمراجعة”. 

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