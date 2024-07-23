نائب يتهم الكويت بابتلاع ثروات العراق مقابل “سكوت” حكومي مشكوك في دوافعه

نائب يتهم الكويت بابتلاع ثروات العراق مقابل “سكوت” حكومي مشكوك في دوافعه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الحقوق النيابية سعود الساعدي بابتلاع الكويت ثروات العراق مقابل سكوت حكومي مشكوك في دوافعه ، وطالب النائب وزير النفط بالإجابة على أسئلته الواردة في كتابه أدناه…

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