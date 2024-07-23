آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
شبكة أخبار العراق تنشر نص التعديل الثاني لقانون العفو العام
أكثر من( 26) مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأشهر الستة الماضية
أكثر من (323) مليون دولار قيمة إستيراد العراق من الحنطة الإسترالية في العام الماضي
مصدر عسكري:قوات (قسد) أطلقت سراح (147) معتقلا قسم منهم من الدواعش
الحلبوسي:قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي جاء لأغراض سياسية انتخابية وتعزيز النفوذ الإيراني
-
- عربية ودولية
السيسي:الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر تحديات جديدة وأوضاعا مركبة
(128824) بين شهيداً وجريح في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
أوستن:من حق إسرائيل ضرب اليمن
محكمة العدل الدولية:احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي
الدفاع الأمريكية:نسعى لعدم “تفاقم” الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من( 26) مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأشهر الستة الماضية
أكثر من (323) مليون دولار قيمة إستيراد العراق من الحنطة الإسترالية في العام الماضي
نائب يتهم الكويت بابتلاع ثروات العراق مقابل “سكوت” حكومي مشكوك في دوافعه
نائب:التحقيقات مستمرة بفساد شركة الموانئ العامة
اليوم..أسعار صرف الدولار=150250 ديناراً
-
- رياضية
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
(100) مليار دولار صرفت على وزارة الكهرباء والعراق مازال يشحذ الكهرباء من الخارج
السوداني يمنح نفط العراق إلى لبنان مجاناً بأمر إيران و مقياتي سيزور بغداد لشكره!
القانونية النيابية:منح الجواز الدبلوماسي لحامله ولأسرته “مدى الحياة”سابقة خطيرة
محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
صورة من النفاق
-
- اذاعة INN