نائب يتوقع استمرار مسلسل اغتيال مرشحي الانتخابات

نائب يتوقع استمرار مسلسل اغتيال مرشحي الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع النائب هوشيار عبدالله، اليوم السبت، استمرار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مرشحي الانتخابات.وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، ان “سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مرشحي الانتخابات ستستمر، فهؤلاء ضحیة قانون الانتخابات الذي حول الدوائر الی دوائر صغیرة”.وعدّ، ان “مجموعة اطراف بينهم الأمم المتحدة أوهموا الکل بأنها ستکون طریقا لحل کل المشاکل في العراق”.

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