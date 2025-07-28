نائب يحذر السوداني من استغلال موارد الدولة في حملته الانتخابية

نائب يحذر السوداني من استغلال موارد الدولة في حملته الانتخابية
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- حذّرت النائبة مديحة حسن، اليوم الاثنين، من محاولات استغلال موارد الدولة ومؤسساتها في الحملات الدعائية من قبل السوداني وتحالفه الانتخابي .وقالت حسن في تصريح صحفي، إن “استغلال الموارد الحكومية للدعاية الانتخابية يُعد تهديداً مباشراً لنزاهة العملية الانتخابية”، مشيرة إلى أن “بعض المسؤولين التنفيذيين تحوّلوا إلى مدراء حملات انتخابية لصالح مرشحين محددين”.وأضافت أن “دور النائب يجب أن يقتصر على الرقابة والتشريع وليس توظيف إمكانيات الدولة لأغراض انتخابية”، مؤكدة وجود “استغلال واضح لموارد الدوائر الخدمية من قبل  تحالف السوداني وبعض المرشحين، سواء من النواب أو غيرهم”.

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