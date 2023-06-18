نائب يحذر من شحة المياه جراء قطعها من قبل إيران وتركيا مقابل صمت السوداني والبرلمان

نائب يحذر من شحة المياه جراء قطعها من قبل إيران وتركيا مقابل صمت السوداني والبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب محافظة الديوانية حيدر علي شيخان، الاحد، من مغبة اهمال ملف المياه في العراق، مبينا ان المحافظات الجنوبية ستشهد الهجرة الجماعية بسبب شح مياه الشرب. وقال شيخان في تصريح صحفي، إن “أزمة المياه باتت تهدد بتوقف العديد من مشاريع الاسالة الخاصة بالاستخدام اليومي للمواطنين بعد أن أثرت على جميع الأنشطة الزراعية في محافظة الديوانية”.  واضاف، أن “محافظة الديوانية تعاني من نقص في الايرادات المائية والذي يعتمد عليه بشكل أساسي من مشاريع المياه الصالحة للشرب وكذلك إرواء الأراضي الزراعية”. وعزا اسباب شح المياه في المحافظة إلى “قلة إطلاق الحصص المائية”، مطالبا الحكومة ووزارة الموارد المائية بـ”تفعيل اتفاقيات المياه مع دول الجوار وزيادة الحصة المائية للمحافظة”.ويشكل ملف المياه مصدرا للتوتر بين تركيا والعراق حيث تطلب بغداد من انقرة إطلاق كميات أكبر من المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم ندرة المياه والتحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في العراق.

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