نائب يحمل التحالف الثلاثي مسؤولية الإنسداد السياسي

نائب يحمل التحالف الثلاثي مسؤولية الإنسداد السياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، التحالف الثلاثي مسؤولية استمرار الأزمات والتآمر والسياسات الخاطئة في البلاد، فيما أكد أن إصرار الثلاثي على تنفيذ مشروعه أوصل العملية السياسية إلى مرحلة الانسداد والتعقد.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “التحالف الثلاثي يعيق بصورة أو بأخرى تشكيل الحكومة الوطنية الجديدة التي أنتظرها الشعب طويلا”، لافتًا إلى أن “الثلاثي لا يفكر في مصلحة الشعب الذي انتخبه وجعله ممثل عنه داخل قبة البرلمان بقدر تفكيره في مصالحه الخاصة والشخصية”.وأضاف، أن “إصرار التحالف الثلاثي على تنفيذ مشروعه والمضي به أوصل العملية السياسية إلى مرحلة الانسداد وتعقد المشهد السياسي”، مشيراً إلى أنه”واقف بوجه إنهاء الأزمة السياسية والذهاب إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة والتي قد تعين وتعبر بالمواطن نحو بر الأمان”.وأوضح النائب عن دولة القانون أن “استمرار حدوث المؤامرات والأزمات التي تحاك وتحدث في البلد يتحمل مسؤوليتها بشكل أو بأخر التحالف الثلاثي”، داعياً “الثلاثي إلى التنازل عن مشروعه الخطير  والجلوس إلى طاولة الحوار لفك الانسداد السياسي من خلال اتباع الطرق الدستورية في تشكيل الحكومة”.

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