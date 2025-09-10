نائب يدعو إلى الكشف عن الجهات التي تشتري البطاقات الانتخابية

نائب يدعو إلى الكشف عن الجهات التي تشتري البطاقات الانتخابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ثائر الجبوري، اليوم الاربعاء، إلى الكشف عن هوية الجهات التي تحاول شراء أصوات الناخبين في المحافظات العراقية، مؤكداً خطورة هذه الأفعال على العملية الانتخابية.وقال الجبوري، إن “الأجهزة الأمنية كشفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، من خلال بيانات رسمية، ضبط شبكات تقوم بشراء بطاقات الناخبين في عدة محافظات، مع وجود أدلة تدينها”، لافتاً إلى أن “هذه الأفعال خطيرة جداً وتمس العملية الانتخابية بشكل مباشر وتثير القلق”.وأضاف أن “هناك ضرورة لكشف نتائج التحقيقات بشكل شفاف أمام الرأي العام وبيان هوية الجهات التي تقف وراء هذه الأدوات الملتوية التي تسيء للعملية الديمقراطية”، مشدداً على أنه “لا يمكن الصمت حيال من يحاول شراء الأصوات، ويجب أن تتخذ المفوضية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط بهذه الأفعال غير القانونية”.يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية العديد من الشبكات المتورطة في شراء بطاقات الناخبين، كان آخرها في بعقوبة حيث تم اعتقال أربعة أشخاص وضبط العشرات من البطاقات بحوزتهم.

