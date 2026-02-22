نائب يدعو إلى تعظيم إيرادات الدولة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب جاسم العلوي، اليوم الاحد ، عن إعداد مقترح سيتم تقديمه إلى رئيس الوزراء القادم يتضمن آليات لتعظيم إيرادات الدولة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولا عملية لتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي. وقال العلوي في حديث صحفي، إن “المقترح يركز على تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية إضافة إلى تطوير النظام الضريبي بما يضمن عدالة التحصيل وزيادة الإيرادات”، لافتا إلى أن “العراق يمتلك إمكانيات كبيرة غير مستغلة يمكن أن تساهم في دعم الموازنة العامة”. وأضاف أن “البرلمان سيعمل على دعم أي خطوات إصلاحية من شأنها تعزيز موارد الدولة وتقليل العجز المالي”، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعاونا وثيقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”. ولفت العلوي إلى أن “المقترح يتضمن أيضا إجراءات لمكافحة الفساد وضبط المنافذ الحدودية باعتبارها من أهم الملفات التي تؤثر على الإيرادات”، مؤكدا أن “نجاح هذه الخطوات سيعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية والخدمية”.

