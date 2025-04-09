نائب يدعو إلى جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المعلمين

نائب يدعو إلى جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المعلمين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب جاسم الموسوي، الأربعاء، إلى عقد جلسة استثنائية في مجلس النواب، يوم السبت المقبل، لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية التي خرجت بتظاهراتٍ ووقفاتٍ احتجاجيةٍ مؤخراً.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الهيئات التربوية خرجت بتظاهراتٍ ووقفاتٍ وإضراباتٍ في عموم المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، رافعةً مطالبَ مشروعة تتعلّق بتحسين واقعها المعيشي، إضافةً إلى توفير السكن الكريم، باعتباره من أبسط حقوقها”، لافتاً إلى أن “مطالب هذه الشريحة حُدّدت بنقاطٍ واضحة ومشروعة، ما يدفعنا للتضامن الكامل معها”.وأضاف، “قدّمتُ طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسةٍ استثنائية يوم السبت المقبل، داعياً في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء إلى حضور الجلسة من أجل مناقشة المطالب، والوصول إلى حلولٍ واقعية تسهم في تلبية ما تطرحه الهيئات التعليمية”.وأكد الموسوي على “ضرورة أن يفي مجلس النواب بالتزاماته القانونية تجاه هذه الشريحة المهمة، من خلال تشريع القوانين التي يمكن أن تضمن حقوقهم وتوفر دعماً حقيقياً لهم”، مشدداً على “تضامنه الكامل مع مطالبهم”.يُذكر أن الهيئات التعليمية نظّمت خلال الأيام الماضية تظاهراتٍ في عموم المحافظات، رافعةً مطالبَ تتعلق بتحسين الرواتب وتوفير السكن المناسب، فضلاً عن مطالب أخرى تخص واقعهم الوظيفي والمعيشي.

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